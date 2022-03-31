Россиян предупредили об опасности старого кефира

Диетолог Соломатина призвала людей с болезнями ЖКТ и водителей не пить трехдневный кефир

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности старого кефира, который хранится более трех дней. Об этом она рассказала в беседе с «Москвой 24».

Соломатина призвала людей с болезнями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), россиян с индивидуальной непереносимостью, аллергией на молочный белок и водителей не пить трехдневный кефир. В остальных случаях она посоветовала обращать внимание на срок годности продукта, поскольку от него меняются свойства напитка.

По словам Соломатиной, однодневный, молодой кефир можно давать даже младенцам. Однако позже бактерии все больше сбраживают сахар, что превращает напиток практически в уксус. Кефир становится кислым из-за того, что в нем появляется этанол. Именно поэтому его не стоит пить при гастрите, язве и панкреатите.

«Не стоит пить кефир и автомобилистам перед тем, как сесть за руль, поскольку количество этанола в крови может превысить допустимую норму», — заключила диетолог.

Ранее диетолог Елена Шишкова назвала альтернативу йогуртам с фруктовыми наполнителями. Она посоветовала заменить их кефиром или ряженкой.