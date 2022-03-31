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Россиян предупредили об опасности старого кефира

Диетолог Соломатина призвала людей с болезнями ЖКТ и водителей не пить трехдневный кефир

Фото: Unsplash

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности старого кефира, который хранится более трех дней. Об этом она рассказала в беседе с «Москвой 24».

Соломатина призвала людей с болезнями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), россиян с индивидуальной непереносимостью, аллергией на молочный белок и водителей не пить трехдневный кефир. В остальных случаях она посоветовала обращать внимание на срок годности продукта, поскольку от него меняются свойства напитка.

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По словам Соломатиной, однодневный, молодой кефир можно давать даже младенцам. Однако позже бактерии все больше сбраживают сахар, что превращает напиток практически в уксус. Кефир становится кислым из-за того, что в нем появляется этанол. Именно поэтому его не стоит пить при гастрите, язве и панкреатите.

«Не стоит пить кефир и автомобилистам перед тем, как сесть за руль, поскольку количество этанола в крови может превысить допустимую норму», — заключила диетолог.

Ранее диетолог Елена Шишкова назвала альтернативу йогуртам с фруктовыми наполнителями. Она посоветовала заменить их кефиром или ряженкой.

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Марина Совина
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