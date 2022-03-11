Названа альтернатива йогуртам с фруктовыми наполнителями

Диетолог Шишова посоветовала заменить йогурт с наполнителями кефиром или ряженкой

Йогурты с фруктовыми наполнителями можно заменить кефиром или ряженкой с добавлением джемов или натурального меда. Такие рекомендации дала диетолог Ева Шишова. Специалист поделилась своими советами в разговоре с «Лентой.ру».

Люди привыкли к тому, что могут приобрести йогурт с фруктовыми наполнителями и забыли о том, что для поддержания свежести такого продукта требуется большое количество химических добавок, указала Шишова. Сахар в том числе используется в качестве консервант, отметила специалист. На ее взгляд, его содержание в йогурте в больших количествах только вредит человеку.

«Йогурты с наполнителями можно заменить натуральными йогуртами. У нас очень много изготавливают таких в России. Туда можно добавлять варенье, разнообразные джемы, фрукты и сухофрукты. Это для тех, кто не может есть обычные йогурты. Просто люди привыкли вот так: взял и пошел, и не понимают, что, если купить натуральный йогурт и добавить туда мед или варенье, будет так же вкусно и во стократ полезнее, чем йогурты с наполнителями», — заключила диетолог.

Также йогурт можно заменить кефиром, напомнила Шишова. Добавляя в него джемы, варенье и мед можно получить тот же йогурт, подчеркнула Шишова.

«Есть ряженка. Прекрасный продукт. Почему-то сейчас многие про него забыли, но на самом деле ряженка куда полезнее прочих продуктов. Там содержатся лакто-бактерии. Люди покупают добавки за большие деньги, а могли бы обойтись стаканом ряженки или кефира», — высказалась она.

Ранее деятельность в России приостановила американская компания The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua). Перед этим аналогичное решение приняла американская корпорация Procter & Gamble. В компании отметили, что оставят на российском направлении только «продукты базовой гигиены». При этом не поясняется, какие бренды уйдут из страны.