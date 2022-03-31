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В Китае завершились поисково-спасательные работы на месте крушения Boeing 737

Власти Китая заявили о завершении поисково-спасательных работ на месте крушения Boeing 737

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В Китае завершилась основная часть поисково-спасательных работ на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Chins Eastern Eirlines. Об этом на пресс-конференции сообщил глава канцелярии авиационной безопасности Управления гражданской авиации КНР Чжу Тао, передает ТАСС.

По словам чиновника, после завершения поисково-спасательных работ эксперты перейдут к анализу собранной информации и изучению обстоятельств катастрофы. Чжу Тао также отметил, что предварительные результаты расследования будут готовы в течение 30 дней с момента крушения. Полный отчет будет обнародован после окончания расследования.

Пассажирский самолет Boeing 737 потерпел крушение 21 марта на юге Китая. Он направлялся из города Куньмин в Гуанчжоу. 132 пассажира и 9 членов экипажа, находившиеся на борту авиалайнера, погибли.

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Варвара Кошечкина
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