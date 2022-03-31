В Совфеде обвинили менеджеров российских магазинов в госизмене

Сенатор Климов: менеджеров магазинов из-за роста цен можно привлечь к статье о госизмене

Менеджеров российских магазинов, которые допустили рост цен на товары, можно привлечь к уголовной ответственности, заявил News.ru председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. По мнению сенатора, в их действиях можно заметить состав преступления, предусмотренного статьей о госизмене.

Свое обвинение Климов строит на том, что многие управляющие магазинов намеренно повышали цены. По его мнению, своими действиями они посеяли панику в российском обществе.

«А паника — это что? Один из способов сокрушения нашей политической стабильности и ослабления нашего государства. Значит, там есть признаки статьи, которая называется "государственная измена"», — пояснил сенатор.

Управляющие торговых сетей в России, завышая цены, хотят нажиться на простых гражданах, добавил Климов. Он призвал «отбить такую охоту» у бизнесменов. Кроме того, Климов сравнил управляющих с преступниками, подпадающими под другие статьи УК России.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин рекомендовал бизнесу не наживаться на людях. По его мнению, США и НАТО развязали беспрецедентную экономическую войну. Многие россияне начали запасаться продуктами питания, как в 1990-е годы, но сегодня другое время и продовольственная безопасность обеспечена, уверен он.