Спикер Госдумы Володин призвал бизнес не наживаться на людях и самим снять проблемы

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин призвал бизнес не наживаться на людях. Пост с соответствующими словами он опубликовал в Telegram.

По мнению депутата, США и НАТО развязали беспрецедентную экономическую войну. Многие россияне начали запасаться продуктами питания, как в 1990-е годы, но сегодня другое время и продовольственная безопасность обеспечена, уверен Володин.

«Ажиотаж на руку спекулянтам. Давайте вспомним: два года назад в начале пандемии такое тоже было, потом все нормализовалось», — продолжил спикер. По словам Володина, бизнесу «ни в коем случае нельзя наживаться на людях». «Необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли», — добавил он.

Ранее аналитик посоветовал россиянам потратить сбережения в размере до 300-500 тысяч рублей на необходимые медицинские процедуры, новую технику и мебель, одежду и обувь.