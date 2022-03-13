Россиянам назвали лучшие способы вложить небольшие сбережения

Аналитик TeleTrade Гойхман посоветовал положить сбережения до 500 тысяч рублей в банк

Среди лучших способов потратить относительно небольшие сбережения (до 300-500 тысяч рублей) — пройти необходимые, но откладывавшиеся ранее медицинские процедуры или купить технику и мебель взамен старых, рассказал «Российской газете» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Он также посоветовал не откладывать приобретение одежды, обуви, галантереи, медикаментов, если они планировались в ближайшее время, но не покупать лишнего. Из непосредственно финансовых вложений самым простым вариантом он назвал рублевые вклады в банках.

Ставки по краткосрочным вкладам сейчас выросли вслед за ключевой ставкой ЦБ, часто речь идет о 20-23 процентах. Гойхман посоветовал рассматривать именно небольшие сроки. Иностранную валюту как предмет для новых вложений сейчас, на фоне ограничений Центрального банка, рассматривать сложно.

В качестве альтернативы, полагает Гойхман, можно иметь в виду покупку золота: налог на добавленную стоимость (НДС) на приобретение слитков отменили, напомнил он. Однако, добавил эксперт, в случае с золотом нужно учесть и то, что его цена в будущем может снизиться, а хранение тоже может быть связано с расходами.

Закон, который освобождает операции граждан по покупке в банках драгоценных металлов в слитках от НДС, подписан 9 марта. До этого налог составлял 20 процентов. По оценкам Минфина, вкладываться в золото уместно на фоне нестабильной геополитической ситуации.