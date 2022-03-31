Россиянин получил срок за убитую на почве ревности бывшую сожительницу

В Саратовской области зарезавшего бывшую сожительницу россиянина осудили на 9,5 лет

В Саратовской области к девяти с половиной годам колонии строгого режима приговорен 36-летний житель города Красноармейск, осужденный за убийство бывшей сожительницы. Об этом четверг, 31 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, утром 18 января 2021 года осужденный пришел к женщине, проживавшей в 1-м микрорайоне Красноармейска вместе с их общим ребенком, и затеял с ней ссору. В ходе конфликта на почве ревности, не сдержав эмоций, он схватил нож и принялся бить им свою жертву. От многочисленных ран по телу, конечностям и в область шеи женщина скончалась на месте.

Злоумышленника задержали вызванные соседями полицейские. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее 31 марта сообщалось, что в Саратовской области 32-летняя россиянка во время конфликта заколола супруга ножом.