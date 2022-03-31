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Россиянка пойдет под суд из-за убитого ножом мужа

В Саратовской области 32-летняя россиянка во время конфликта заколола супруга ножом

Фото: Следственный комитет Российской Федерации по Саратовской области

В Саратовской области предстанет перед судом 32-летняя россиянка, обвиняемая в убийстве мужа. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, утром 25 мая 2021 года в квартире города Балашов между женщиной и ее 36-летнем мужем произошла ссора. Разговор на повышенных тонах перерос в серьезный конфликт, в ходе которого обвиняемая схватила нож и нанесла супругу колотый удар в левую область груди. Осознав произошедшее, она позвонила в скорую помощь, но удар оказался смертельным, и спасти жизнь супруга прибывшие медики уже не смогли.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 февраля в Архангельске 33-летняя россиянка при детях задушила подтяжками избивавшего ее мужа.

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Владимир Седов
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