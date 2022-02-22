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Россиянка получила срок за задушенного при детях мужа

В Архангельске 33-летняя россиянка при детях задушила подтяжками избивавшего ее мужа

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Архангельской области 33-летняя россиянка получила девять лет колонии за убийство собственного мужа. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 21 марта 2021 года в коммунальной квартире между супругами произошел конфликт. Пьяная женщина напала на мужа на глазах у детей и начала душить его сначала руками, а затем подтяжками. СКР возбудил и расследовал дело по статье 105 («Убийство с особой жестокостью») УК РФ.

По словам осужденной, муж регулярно избивал ее. Она часто писала на него заявления в полицию, но потом жалела и забирала заявления.

Ранее, в январе, сообщалось, что в Санкт-Петербурге зарезавшая мужа модель Vogue Лилия Судакова предстанет перед судом присяжных.

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Владимир Седов
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