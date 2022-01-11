Российская фотомодель предстанет перед судом присяжных за убийство мужа

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении российской фотомодели Vogue Лилии Судаковой, обвиняемой в убийстве мужа ножом — она предстанет перед судом присяжных. Об этом во вторник, 11 января, «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По данным следствия, преступление было совершено 28 ноября 2020 года в квартире дома на Гагаринской улице. Как полагает обвинение, женщина умышленно убила мужа, который пытался ее успокоить во время ссоры и урегулировать конфликт. В тот момент когда супруг, стоя лицом к спине модели, положил ладонь на ее правое плечо, девушка повернулась к нему, толкнула и ударила ножом в грудь. Через несколько часов мужчина скончался в больнице.

1 декабря 2020 года сообщалось, что конфликты в семье были не редкостью и возникали якобы из-за неверности и агрессивного поведения 28-летнего мужа Судаковой. Девушка неоднократно жаловалась на побои. По ее версии, в день преступления супруг ей угрожал, и она взялась за нож для самообороны. Также ранее стало известна и другая версия произошедшего: якобы Судаков привел в съемную квартиру, где впоследствии произошло убийство, девушку и стал с ней флиртовать в присутствии супруги. Лилия возмутилась, поссорилась с мужем и ушла на кухню, чтобы успокоиться. Позже он к ней пришел и начал бить. В этот момент у модели в руках оказался нож, которым она и зарезала супруга.

После инцидента девушка вызвала скорую, оказала потерпевшему первую помощь и находилась с ним до приезда врачей и полиции. Кроме того, она дала подробные показания следователям.

Лилия Судакова известна съемками в Vogue и других глянцевых изданиях.