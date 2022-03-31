Россиянин пойдет под суд за убийство ревновавшей его сожительницы

В Забайкалье россиянин убил ножом сожительницу из-за обвинений на почве ревности

В Забайкальском крае пойдет под суд 59-летний россиянин, обвиняемый в убийстве 53-летней сожительницы. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 24 января после совместного распития алкоголя у пары произошла ссора, после высказанных женщиной обвинений на почве ревности. В какой-то момент мужчина схватил нож и нанес возлюбленной удар в грудь. От полученного ранения жертва скончалась на месте. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Мужчина полностью признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

30 марта сообщалось, что в Московской области предстанет перед судом 63-летний россиянин, убивший бывшего сожителя дочери в состоянии аффекта.