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В Киеве появилась военная комендатура

В Киеве создали военную комендатуру

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Киеве появилась военная комендатура. Соответствующий приказ издал глава столичной городской военной администрации Николай Жирнов, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, главой киевской комендатуры был назначен генерал-майор Виктор Плахтий. Ведомство разместится в здании по адресу проспект Победы, 55/2.

В приказе отмечается, что комендатура создана для организации и обеспечения мероприятий во время введения комендантского часа и установления специального режима светомаскировки. Также она будет координировать действия подразделений и органов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военных формирований, правоохранительных органов, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании военных администраций в восьми городах Донбасса. Согласно документу, военные администрации появятся в Авдеевке, Угледаре, Марьинке, Торецке, Светлодарске, Славянске, Дружковке и Очеретино.

Тем временем глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин распорядился создать администрацию Мариуполя.

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Алевтина Запольская
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