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Зеленский создал восемь военных администраций в Донбассе

Зеленский издал указ о создании восьми военных администраций в городах Донбасса

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании военных администраций в восьми городах Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно указу, военные администрации появятся в Авдеевке, Угледаре, Марьинке, Торецке, Светлодарске, Славянске, Дружковке и Очеретино. Заниматься их созданием поручено Генеральному штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Донецкой областной государственной администрации.

Указ вступил в силу со дня обнародования.

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В начале марта стало известно, что Зеленский назначил на должность главы военно-гражданской администрации Одесской области бывшего командира батальона «Айдар» Максима Марченко. Батальон принимал участие в силовой операции Киева против республик Донбасса. Также своим указом глава государства назначил главу военно-гражданской администрации Черкасской области. Им стал Игорь Табурец, ранее работавший в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

15 марта Зеленский своим указом сменил командующего Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе. Им стал генерал-майор Эдуард Москалев.

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Алиса Реброва
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