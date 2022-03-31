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Донбасс отказался давать украинским силовикам коридор для выхода из Мариуполя

В народной милиции ДНР отказались давать коридор для выхода из Мариуполя силовикам Украины

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Представитель народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин заявил РИА Новости, что Донбасс отказывается давать коридор для выхода из Мариуполя украинским силовикам.

«Им уже было сделано такое предложение, они отказались. Поэтому они, считается, уже не боевики, они являются преступниками. Потому что они убивали гражданское население», — сказал он, добавив, что ДНР гарантирует сохранить им жизнь, однако сомневается, что их отпустят.

Ранее представитель (НМ ДНР) Эдуард Басурин заявил, что ведомство оценивает число оставшихся на территории Мариуполя бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 3-4 тысячи человек. В городе силам ДНР до сих пор продолжают сопротивляться военнослужащие ВСУ и боевики из украинских нацбатов. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, они сконцентрировались на территории трех крупных заводов Мариуполя — «Азовстали», «Азовмаша» и Металлургического комбината имени Ильича.

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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