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Оценено влияние укрепления рубля на цены в России

Экономист Беляев заявил, что цены в магазинах не снизятся из-за укрепления рубля

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Ждать, что цены в России резко пойдут вниз после укрепления рубля, не стоит, считает экономист Михаил Беляев. Все будет зависеть от поведения сбытовых сетей, добавил специалист. Влияние курса рубля на цены он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Значение укрепления рубля для россиян

Укрепление курса рубля по отношению к доллару хорошо тем, что это означает стабилизацию экономической обстановки, констатировал Беляев. В том числе это позволяет предположить, что бизнес начнет развиваться более поступательно. «А дальше уже все вытекающие следствия и возможность создания новых рабочих мест, и, может быть, даже индексация заработной платы», — отметил Беляев.

Все это вытекает из таких, казалось бы, далеких макроэкономических явлений. Но, тем не менее, они все совершенно не далеко стоят от карманов и кошельков простых трудящихся

Михаил Беляевэкономист

Движения в валютной сфере — это не абстрактные рассуждения ученых, указал специалист. Меры, которые предпринимаются для балансировки курсов, идут от заботы о кошельках рабочих, добавил он.

Зависимость цен от курсов валют

Сказать, что после укрепления рубля цены в магазинах резко пойдут вниз нельзя, отметил Беляев. «Цены обладают таким свойством, если они выходят на какой-то уровень, то очень неохотно движутся назад. То есть говорить о том, что произойдет массовой снижение цен, не приходится», — указал эксперт.

Стабилизация цен в магазинах произойдет вероятнее всего за счет того, что магазины начнут играть скидками на отдельные товары в различные дни и в зависимости от поставок.

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«Рост цен у нас лежит не в области денежных движений, а инфляция порождается от эгоистичных действий сбытовых сетей. И вот пока сбытовые сети не будут приведены в порядок, наверняка говорить о том, что бег цен замедлится, очень трудно. Сбытовые сети действуют из собственных соображений, чтобы повышать свою прибыль любой ценой. А самый простой путь — это взвинчивание цен на собственные товары. И пока Федеральная антимонопольная служба не имеет полномочий, чтобы пресекать эту деятельность, говорить, что аппетиты монополий окончательно исчезнут, сложно», — высказался Беляев.

В ходе торгов на Московской бирже 31 марта курс евро опустился ниже 88 рублей — в моменте стоимость валюты достигала 87,7 рубля, свидетельствуют данные площадки. В прошлый раз евро находился на такой отметке лишь 21 февраля.

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Виктория Немис
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