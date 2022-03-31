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Во французском городе заметили мужчину с автоматом Калашникова

Reuters: во французском Лилле у вокзала задержали мужчину с автоматом Калашникова

Фото: Shutterstock

Во французском городе Лилль на севере страны возле вокзала заметили мужчину с автоматом Калашникова. Об этом сообщает Reuters.

Агентство приводит информацию от местной полиции, что правоохранители провели операцию по задержанию вооруженного человека в районе авеню Вилли Брандта.

Полиция уточнила, что стрельбы из оружия не было. Кроме того, по данным местной газеты, оружие могло быть муляжом.

В октябре 2021 года французские правоохранители в сотрудничестве со спецслужбами США задержали исламиста, пытавшегося купить автомат Калашникова. 27-летний гражданин Франции с помощью даркнета вышел на связь с продавцами оружия. Он хотел купить автомат и шесть полных магазинов к нему.

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Антон Похиляк
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