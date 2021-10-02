Во Франции с помощью США задержали пытавшегося купить автомат исламиста

Французские правоохранители в сотрудничестве со спецслужбами США задержали исламиста, пытавшегося купить автомат Калашникова. Об этом сообщает телеканал BFM.

Выяснилось, что 27-летний гражданин Франции из департамента Сена-Сен-Дени (к северу от Парижа) с помощью даркнета вышел на связь с продавцами оружия. Он захотел купить автомат и шесть полных магазинов к нему. Об этом узнала американская разведка, отвечающая за кибербезопасность и доложила своим коллегам во Франции.

Его задержали 1 сентября 2021 года в городе Нуази-ле-Сек. Анализ его телефона показал, что исламист интересовался деятельностью движения «Талибан» (запрещено в РФ). Он также искал информацию о расположенных в Париже синагогах и супермаркетах и пытался узнать, как попасть из Европы в Сирию.

В марте 2021 года во Франции задержали двух связанных с исламистами подростков, которые намеревались совершить теракты на территории страны. Операцию провело Главное управление внутренней безопасности Франции. Оба подростка предстали перед судом. Им были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества с целью терроризма.