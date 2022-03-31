Названо число погибших с начала эскалации жителей ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о гибели 12 мирных жителей с 17 февраля

С 17 февраля, за шесть недель эскалации конфликта в Донбассе, в Луганской народной республике (ЛНР) погибли 12 мирных жителей. Об этом представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале.

В представительстве республики заявили, что с 17 февраля по 31 марта были зафиксированы 769 обстрелов территории ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Жертвами оказались 27 мирных жителей, из которых 12 человек погибли, а 15, в том числе трое детей, получили ранения.

В ЛНР также отметили, что за шесть недель эскалации украинские военные выпустили по территории республики 7751 боеприпас различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган».

29 марта в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК сообщили, что за 40 дней эскалации в Донбассе погибли 67 мирных жителей ДНР. Там также добавили, что с 17 февраля ранения разной степени тяжести получили 742 человека, в том числе 53 ребенка.