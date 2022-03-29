Названо число погибших с начала эскалации жителей ДНР

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о гибели 67 мирных жителей с 17 февраля

За 40 дней эскалации конфликта в Донбассе погибли 67 мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР). Об этом представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале.

В представительстве республики добавили, что с 17 февраля ранения разной степени тяжести получили 742 мирных жителя ДНР, в том числе 53 ребенка. Там также отметили, с начала эскалации в республике было повреждено 1765 жилых домов, 457 объектов гражданской инфраструктуры и 246 транспортных средств.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что военнослужащие республики при поддержке Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль 135 населенных пунктов в Донбассе. В ведомстве уточнили, что в настоящий момент продолжаются бои за Марьинку, Новомихайловку и Новобахмутовку.