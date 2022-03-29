Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Под контроль ДНР перешли 135 населенных пунктов

В штабе теробороны ДНР сообщили об освобождении 135 населенных пунктов

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Силы Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке Вооруженных сил России взяли под контроль 135 населенных пунктов в Донбассе. Об этом в Telegram сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

В штабе теробороны добавили, что в настоящее время идут бои за Марьинку, Новомихайловку и Новобахмутовку.

25 марта сообщалось, что силы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) освободили 276 населенных пунктов. По словам начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергея Рудского, ЛНР контролирует 94 процента территории Луганской области, ДНР — 54 процента территории Донецкой области.

29 марта стало известно, что силы ДНР освободили Мариуполь. При этом, по данным властей республики, в городе пока ведется зачистка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Комментарии отключены
Последние новости
В Турции раскрыли роль Абрамовича на переговорах с Украиной
Обвиненный в убийстве школьницы ветеран Чечни заявил о своей невиновности
Стало известно об угрозе минирования авиарейса Ереван — Москва
В Германии послу Украины посоветовали «не раздражать своими глупыми речами»
Глава МАГАТЭ приехал на Украину для переговоров по ядерной безопасности
Кадыров записал голосовое и раскритиковал переговоры в Турции
Пациентка сняла брекеты спустя шесть лет и заметила ошибку стоматолога
Зеленский подписал закон о тюрьме за съемку украинских военных
Плющенко ответил обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ французской фигуристке
Эксперт объяснил передачу ФСБ данных агрегаторов такси о поездках
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.