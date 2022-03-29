Под контроль ДНР перешли 135 населенных пунктов

В штабе теробороны ДНР сообщили об освобождении 135 населенных пунктов

Силы Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке Вооруженных сил России взяли под контроль 135 населенных пунктов в Донбассе. Об этом в Telegram сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

В штабе теробороны добавили, что в настоящее время идут бои за Марьинку, Новомихайловку и Новобахмутовку.

25 марта сообщалось, что силы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) освободили 276 населенных пунктов. По словам начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергея Рудского, ЛНР контролирует 94 процента территории Луганской области, ДНР — 54 процента территории Донецкой области.

29 марта стало известно, что силы ДНР освободили Мариуполь. При этом, по данным властей республики, в городе пока ведется зачистка.