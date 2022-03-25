Названо число перешедших под контроль ДНР и ЛНР населенных пунктов в Донбассе

Народные милиция ДНР и ЛНР взяли под контроль 276 населенных пунктов в Донбассе

Народные милиции ДНР и ЛНР заняли значительную часть территории Донбасса — взяли 276 населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России Сергея Рудского.

По его словам, к 25 марта под контроль ЛНР перешло 94 процента территории Луганской области, ДНР контролирует 54 процента территории Донецкой области. На данный момент боевые действия сконцентрированы вокруг городов и поселков западнее Донецка.

Также Рудской отметил, что захваченная на этом направлении российскими военными украинская техника передается подразделениям Народной милиции. В частности, республики Донбасса уже получили на вооружение 113 танков и 138 единиц противотанковых ракетных комплексов Javelin. Эти числа не являются окончательными.

«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса», — подчеркнул Рудской.

Ранее Народная милиция ДНР сообщала, что с начала спецоперации в Донбассе ВСУ потеряли в боях с силами республики 1111 человек убитыми и 1244 ранеными. Речь идет о военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой, 25-я отдельной воздушно-десантной, 56-я отдельной мотопехотной, 54-я отдельной механизированной и 12-я отдельной оперативного назначения бригадах украинской армии.

