Германия решила заменить российский газ навозом

Заменить российский газ в Германии решили биогазом из навоза и мусора с ферм

Снизить зависимость от российского газа в Германии решили с помощью навоза и мусора с ферм. Полученный из отходов биогаз позволит заменить опасное для планеты и подорожавшее ископаемое топливо, пишет Euronews.

Подобная электростанция уже появилась в деревне Риббек, которая находится в часе езды к западу от Берлина. Посреди поля стоят несколько источающих неприятный запах цилиндра — ежедневно в эти емкости ссыпают тонны органических отходов, таких как навоз и трава. Внутри под воздействием бактерий мусор начинает выделять метан. Мощностей подобного мини-предприятия хватает, чтобы полностью обеспечить электричеством 20 деревенских домов.

До обострения ситуации на территории Украины Германия импортировала из России 55 процентов потребляемого природного газа, 50 процентов угля и около 35 процентов нефти. На биогаз приходится около одного процента в энергобалансе страны, однако в текущих условиях у этого вида топлива есть потенциал для существенного наращивания доли. Кроме того, энергия из органического мусора является возобновляемой и наносит минимальный вред окружающей среде, а значит, будет способствовать достижению углеродной нейтральности — полной компенсации вредных эмиссий.

Однако для наращивания производства биогаза в Германии необходимо снять ряд ограничений, которые препятствуют развитию отрасли. «Мы могли бы немедленно увеличить нашу добычу на 20 процентов и заменить пять процентов российского газа, если бы завтра были сняты некоторые нормативные барьеры», — заявил глава Немецкой федерации производителей биогаза Хорст Зайде (Horst Seide). По прогнозам экспертов, в долгосрочной перспективе энергией из навоза и компоста можно компенсировать две трети мощности «Северного потока-2», сертификация которого была приостановлена.

Ранее стало известно, что Германия нарастила выработку энергии с солнечных и ветряный электростанций, чтобы снизить зависимость от российского газа. За первые три месяца 2022 года было произведено примерно на 25 процентов больше электроэнергии из возобновляемых источников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам представителей отрасли, производству возобновляемой энергии поспособствовала солнечная и ветряная погода.