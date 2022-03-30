Солнце и ветер помогли Германии снизить зависимость от российского газа

Германия стала производить больше «зеленой» энергии на фоне отказа от российского топлива

Германия стала производить больше электроэнергии с помощью солнечных и ветряных станций. Об этом сообщает Associated Press.

Власти Германии хотят снизить зависимость от российского газа и постепенно отказаться от него, поэтому рассматривают альтернативные источники энергии, в том числе возобновляемые. В результате в стране за первые три месяца 2022 года было произведено примерно на 25 процентов больше электроэнергии из возобновляемых источников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам представителей отрасли, производству возобновляемой энергии поспособствовала солнечная и ветряная погода.

Предварительные расчеты Немецкой ассоциации предприятий энергетики и водоснабжения, а также Центра исследований солнечной энергии и водорода показывают, что в первом квартале 2022 года Германия выработала около 74,5 миллиарда киловатт-часов «зеленой» энергии. В январе и феврале 2022 года возобновляемые источники энергии покрыли 54 процента энергетических потребностей страны. ВИЭ пока не смогут полноценно заменить российские энергоресурсы, поэтому эксперты ожидают, что Германия в краткосрочной перспективе восполнит дефицит нефти и газа за счет импорта из других стран.

Ранее в марте из-за напряженной геополитической обстановки и высоких цен на нефть правительство Германии решило распечатать нефтяные резервы и высвободить 3,2 миллиона баррелей нефти. По оценкам экспертов, такого количества хватит для того, чтобы обеспечивать внутренние потребности в течение трех дней.