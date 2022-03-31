Зампред Совбеза Медведев обвинил Польшу в продвижении лживой истории отношений с Россией

Власти Польши продвигают собственную версию истории отношений с Москвой, выставляя Россию подлой и двуличной. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.

По его мнению, такая политика стала основой партии «Право и Справедливость», в то время как российские власти не пытаются скрыть даже самые мрачные исторические события страны. В качестве примера Медведев приводит расстрел польских офицеров под Катынью во время сталинских репрессий. Зампред Совбеза отмечает, что вся информация по этой теме рассекречена и обнародована. Однако спекуляции по этому вопросу, по мнению Медведева, не утихают до сих пор. «Это один из известных способов формирования в обществе образа России как извечного, "естественного" врага Польши», — считает политик.

Медведев отмечает, что польские власти представляют Россию «закрытой, двуличной, враждебной и непредсказуемой». Также в стране активно продвигается мнение, что с Россией лучше в принципе не связываться. «Любой, кто посмеет подвергнуть сомнению официальную варшавскую русофобию, рискует быть немедленно преданным анафеме», — добавил Медведев.

По словам политика, польские власти хотели бы также забыть о Второй мировой войне, а в частности — о советских солдатах. Медведев отмечает, что Польша активно уничтожает памятники и монументы советским солдатам, что является нарушением двусторонних соглашений. Он также пишет, что польские власти «приравнивают фашистскую оккупацию к советской, а солдат Красной Армии называют захватчиками». По мнению Медведева, это «подлость и предательство».

Ранее Медведев заявил о превращении Варшавы в передовой рубеж НАТО. Он рассказал, что на территории Польши резко увеличивается присутствие войск США. Политик подчеркнул, что такой перекос для общеевропейской безопасности гораздо опаснее мифической «русской угрозы».