Медведев заявил о превращении Польши в передовой рубеж НАТО

Медведев заявил, что увеличение присутствия войск США в Польше опаснее «русской угрозы»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о превращении Варшавы в передовой рубеж НАТО. В статье для агентства Sputnik Polska он рассказал, что на территории Польши резко увеличивается присутствие войск США. Он подчеркнул, что такой перекос для общеевропейской безопасности гораздо опаснее мифической «русской угрозы».

«Преданным вассалам нужно совершать оммаж перед американским господином и НАТО в целом. Именно поэтому Польша превращается в передовой рубеж Североатлантического альянса», — написал он.

Медведев также обратил внимание, что на фоне антироссийских санкций польские власти, оправдываясь интересами национальной безопасности, назвали себя «форпостом борьбы с коварными планами русских».

«При этом Польшу в качестве солидного стратегического партнера ни крупнейшие страны Евросоюза, ни США не рассматривают», — отметил политик, объяснив, что у Варшавы нет необходимого веса и влияния.