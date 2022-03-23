В Совфеде заявили о вероятных претензиях Польши на запад Украины

Сенатор Совфеда Цеков заявил о вероятных претензиях Польши на запад Украины

Под идеей Польши отправить на Украину миротворцев НАТО может скрываться желание вернуть себе ее западные области, в частности, Львов. О вероятных претензиях Польши на запад Украины заявил член Совфеда Сергей Цеков, пишет News.ru.

По словам сенатора, отправка контингента зависит от решения НАТО, ведь речь идет не о польских вооруженных силах. Кроме того, Цеков не исключил раздела Украины между Польшей, Венгрией и Румынией.

Он добавил, что в мыслях у Польши — не защитить Украину, а фактически вернуть себе западные области. «Миротворцы НАТО — это не Польша, и решать, отправлять их на Украину или нет, будет НАТО. Если они появятся там, это может привести к конфликту с Россией», — подчеркнул сенатор.

Ранее в США прокомментировали идею Варшавы об отправке на Украину миротворческой миссии НАТО. Как отметила представитель Белого дома Джен Псаки, Вашингтон не собирается посылать войска на Украину. Она уточнила, что Соединенные Штаты продолжат работу совместно с партнерами в Европе, в том числе с Польшей.

