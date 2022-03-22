Белый дом оценил идею Польши об отправке миротворцев НАТО на Украину

Представитель Белого дома Псаки: Вашингтон не собирается посылать войска на Украину

В Белом доме прокомментировали идею Варшавы об отправке на Украину миротворческой миссии НАТО, пишет ТАСС.

По словам представителя Белого дома Джен Псаки, Вашингтон не собирается посылать войска на Украину. Пресс-секретарь уточнила, что США продолжат работу совместно с партнерами в Европе, в том числе с Польшей.

По ее словам, американская сторона будет «налагать серьезные издержки» на Россию. «Мы ясно дали понять, что не намерены отправлять американские войска воевать с России, это не отвечает интересам американского народа или нашей национальной безопасности», — оценила она идею Польши об отправке миротворцев НАТО на Украину.

3 марта Верховная Рада Украины призвала ООН и другие международные организации ввести в страну миротворческий контингент для прекращения российской специальной операции.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля.