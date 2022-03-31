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Минобороны сообщило о блокировании Украиной иностранных судов

Минобороны России заявило о блокировании 68 иностранных судов в портах украинских городов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киевские власти в настоящий момент заблокировали 68 иностранных судов в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя ведомства, некоторые насильно удерживаемые судна принадлежат Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте, Панаме, Дании, Сирии.

При этом, как отметил Конашенков, Россия ежедневно с 08:00 до 19:00 открывает безопасный коридор протяженностью 80 и шириной три морских мили для выхода иностранных судов из территориальных вод Украины в юго-западном направлении.

«Однако экипажи данных кораблей в ходе радиопереговоров заявили нам, что любой выход иностранного судна из украинских портов запрещен украинскими властями под угрозой немедленного затопления», — пояснили в Минобороны.

Ранее начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что в украинских портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного из-за угроз обстрела и высокой минной опасности сейчас заблокированы 67 иностранных судов из 15 стран. Они не могут выйти в открытое море, добавил представитель ведомства.

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Анна Щербакова
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