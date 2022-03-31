Раскрыта связь между любимым магазином одежды и личностью человека

Британская стилистка раскрыла связь между любимым брендом человека и его характером

Британский эксперт в области моды раскрыла связь между любимым магазином одежды человека и его характером. На эту тему она высказалась в интервью изданию The Sun.

Саманта Харман рассказала, что одежду испанского модного ретейлера Zara предпочитают люди с хорошим вкусом. «Когда вы совершаете покупки в Zara, вы не ищете что-то конкретное, однако всегда узнаете свою вещь. Вы не боитесь ярких цветов и причудливых форм, а также видите в одежде большой потенциал», — уточнила она.

В то же время товары британского бренда River Island, по мнению Харман, выбирают «любители повеселиться». Эксперт пояснила, что такие личности, как правило, ценят жизнь, всегда готовы хорошо провести время и не боятся экспериментировать со стилем.

Шведской марке H&M, в свою очередь, отдают предпочтение позитивные и непринужденные люди. «Лето — ваше любимое время года. Скорее всего, вы заботитесь об экологии. Однако ваш стиль может сильно зависеть от того, что вы видите в соцсетях», — заявила стилистка.

В заключение британка заверила, что одежду испанского бренда Mango чаще всего можно заметить на уверенных в себе и утонченных людях, которые предпочитают классические вещи трендам.

Ранее в марте эксперт по здоровому образу жизни Ану Мукерджи раскрыла взаимосвязь между способом мытья в душе и характером человека. Специалистка объяснила, что часть тела, которую люди выбирают мыть в первую очередь, может многое рассказать об их личностных качествах. Например, те, кто сначала умывают лицо во время купания, любят деньги больше остальных. По ее словам, таким людям также бывает трудно найти общий язык с окружающими, поскольку они обладают непопулярным взглядом на многие вещи.