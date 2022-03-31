Опровергнута связь мобильных телефонов с опухолями мозга

Ученые Оксфордского университета опровергли связь мобильных телефонов с опухолями мозга

Ученые Оксфордского университета опровергли популярное заблуждение, что использование мобильных телефонов связано с риском развития опухолей мозга. О результатах научной работы сообщается в Journal of the National Cancer Institute.

В исследовании приняли участие около 776 000 человек, которые заполнили анкеты об использовании ими мобильных телефонов в 2001 году; около половины из них были повторно опрошены в 2011 году. Затем за участниками наблюдали в среднем в течение 14 лет.

К 2011 году почти 75 процентов женщин в возрасте от 60 до 64 лет пользовались мобильным телефоном, и чуть менее 50 процентов женщин в возрасте от 75 до 79 лет. За 14-летний период наблюдения у 3268 (0,42 процента) женщин развилась опухоль головного мозга. Этот исход включал глиому (опухоль нервной системы); акустическая неврома (опухоль нерва, соединяющего мозг и внутреннее ухо); менингиому (опухоль оболочки, окружающей головной мозг) и опухоль гипофиза.

Не было выявлено существенной разницы в риске развития опухоли головного мозга между теми, кто никогда не пользовался мобильным телефоном, и пользователями мобильных телефонов. К ним относятся опухоли в височной и теменной долях, которые являются наиболее уязвимыми частями мозга. Также не было различий в риске развития глиомы, акустической невриномы, менингиомы, опухолей гипофиза или опухолей глаза.