Размер ипотеки в России преодолел психологическую отметку

Средний размер ипотечных кредитов в России вырос до 4,03 миллиона рублей

В феврале 2022 года средний размер выданных ипотечных кредитов в России составил 4,03 миллиона рублей, преодолев психологическую отметку в четыре миллиона, свидетельствуют данные «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ), предоставленные «Ленте.ру».

По данным аналитиков, по сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита в феврале вырос на 4,2 процента (в январе 2022 года он составлял 3,87 миллиона рублей). В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер выданных ипотек вырос на 39 процентов (год назад средняя сумма ипотеки равнялась 2,89 миллиона).

Самый большой средний размер выданных кредитов на жилье зафиксирован в Москве (8,04 миллиона рублей), Московской области (6,27 миллиона), Санкт-Петербурге (5,26 миллиона), а также в Ленинградской области (4,74 миллиона) и Приморском крае (4,48 миллиона).

Ранее эксперт по недвижимости Константин Барсуков заявил, что россиянам в настоящее время не стоит гасить ипотеку досрочно, но размер подушки безопасности нужно увеличить до четырех платежей. Если заемщик все же хочет погасить кредит досрочно, необходимо уменьшать не срок кредита, а ежемесячный платеж, подчеркнул специалист.