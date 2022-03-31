Россиянам отсоветовали гасить ипотеку досрочно

Эксперт по недвижимости Барсуков заявил, что гасить ипотеку досрочно не стоит

Россиянам в настоящее время не стоит гасить ипотеку досрочно, но размер подушки безопасности нужно увеличить до четырех платежей. Советы по обслуживанию кредитов на жилье дал эксперт по недвижимости Константин Барсуков в беседе с News.ru.

«Учитывая, что сейчас ставка по депозиту около 20 процентов, то честно, зачем сейчас делать досрочное погашение, если ты проценты платишь по старым ставкам (условно) 10 процентов, а банк дает 20 процентов, — пояснил эксперт. — То есть в этой ситуации лучше на депозит деньги класть, тем самым грубо говоря зарабатывая 10 процентов».

Если заемщик все же хочет погасить кредит досрочно, стоит уменьшать не срок кредита, а ежемесячный платеж, подчеркнул Барсуков. «В итоге точки все равно сойдутся: уменьшая платеж, приведешь его к тому, что он будет совсем маленький, и по факту заплатишь за ипотеку в то же самое время», — указал специалист.

Ранее Центробанк рекомендовал российским банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года. Это предлагается делать по заявлениям заемщиков, которые будут поступать до 31 мая 2022 года. При этом конвертация валютной ипотеки по старому курсу не должна ухудшать кредитную историю гражданина.