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Россиянам отсоветовали гасить ипотеку досрочно

Эксперт по недвижимости Барсуков заявил, что гасить ипотеку досрочно не стоит

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Россиянам в настоящее время не стоит гасить ипотеку досрочно, но размер подушки безопасности нужно увеличить до четырех платежей. Советы по обслуживанию кредитов на жилье дал эксперт по недвижимости Константин Барсуков в беседе с News.ru.

«Учитывая, что сейчас ставка по депозиту около 20 процентов, то честно, зачем сейчас делать досрочное погашение, если ты проценты платишь по старым ставкам (условно) 10 процентов, а банк дает 20 процентов, — пояснил эксперт. — То есть в этой ситуации лучше на депозит деньги класть, тем самым грубо говоря зарабатывая 10 процентов».

Если заемщик все же хочет погасить кредит досрочно, стоит уменьшать не срок кредита, а ежемесячный платеж, подчеркнул Барсуков. «В итоге точки все равно сойдутся: уменьшая платеж, приведешь его к тому, что он будет совсем маленький, и по факту заплатишь за ипотеку в то же самое время», — указал специалист.

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Нина Ташевская
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