Россиянам облегчили выплату одного вида ипотеки

ЦБ России дал рекомендации банкам по конвертации платежей в рубли по валютной ипотеке

Центробанк рекомендовал российским банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года. Это предлагается делать по заявлениям заемщиков, которые будут поступать до 31 мая 2022 года, говорится в сообщении на сайте ЦБ. Соответствующее письмо направлено кредитным организациям.

Регулятор отмечает, что конвертация валютной ипотеки по старому курсу не должна ухудшать кредитную историю заемщика. Прежде всего рекомендуется облегчить выплату этого вида ипотеки, если остаток задолженности на 1 февраля 2022 года не превышал 150 тысяч долларов (или эквивалентную сумму в другой валюте). Кроме того, стоит конвертировать ипотеку, выданную на покупку единственного жилья, и кредиты, просроченные не более чем на 120 дней.

По оценке ЦБ, этим критериям соответствуют порядка 60 процентов от общего числа валютных ипотечных кредитов. Всего к 1 февраля в России насчитывалось около 2 тысяч непогашенных ипотек в иностранной валюте. Задолженность по ним составляла 16,64 миллиарда рублей, подсчитал регулятор.

Ранее группа депутатов от фракции «Новые люди» инициировала мораторий на выселение ипотечников. Запрет предлагается ввести на срок не менее чем два года с момента вступления в законную силу решения суда об изъятии единственного жилья. Аналитики предположили, что эта идея «похоронит» ипотеку.