Запрет на выселение из ипотечных квартир сочли нецелесообразным

Глава ИРН Репченко раскритиковал идею введения запрета на выселение ипотечников из квартир

Двухлетний запрет на выселение должников из ипотечных квартир, предложенный депутатами Госдумы, может «похоронить» ипотеку. В таких условиях российские банки просто перестанут выдавать кредиты на жилье, считает глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) Олег Репченко. Его мнение опубликовано на сайте ИРН.

«Инициатива депутатов продиктована гуманными соображениями — людей необходимо поддержать в тяжелой ситуации. Однако подобные меры убьют сам институт ипотечного кредитования», — счел Репченко. Эксперт раскритиковал идею парламентариев, отметив, что относительно низкие (по сравнению с другими видами кредитования) ставки по ипотеке возможны только потому, что эти кредиты обеспечены ликвидным залогом, то есть квартирой.

«Если заемщики будут знать, что можно не платить по кредиту минимум два года, <...> то число неплательщиков резко вырастет, и объем просроченных кредитов увеличится в несколько раз, — предрек аналитик. — Соответственно, и риски для банков возрастут многократно, что сделает ипотеку невыгодной для кредитных учреждений». По мнению Репченко, в сложившейся экономической ситуации целесообразно поддержать заемщиков с помощью ипотечных каникул.

Мораторий на выселение ипотечников инициировала группа депутатов от фракции «Новые люди». Запрет предлагается ввести на срок не менее чем два года с момента вступления в законную силу решения суда об изъятии единственного жилья.