Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Запрет на выселение из ипотечных квартир сочли нецелесообразным

Глава ИРН Репченко раскритиковал идею введения запрета на выселение ипотечников из квартир

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Двухлетний запрет на выселение должников из ипотечных квартир, предложенный депутатами Госдумы, может «похоронить» ипотеку. В таких условиях российские банки просто перестанут выдавать кредиты на жилье, считает глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) Олег Репченко. Его мнение опубликовано на сайте ИРН.

«Инициатива депутатов продиктована гуманными соображениями — людей необходимо поддержать в тяжелой ситуации. Однако подобные меры убьют сам институт ипотечного кредитования», — счел Репченко. Эксперт раскритиковал идею парламентариев, отметив, что относительно низкие (по сравнению с другими видами кредитования) ставки по ипотеке возможны только потому, что эти кредиты обеспечены ликвидным залогом, то есть квартирой.

Материалы по теме:
Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Лихие нулевые.Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
2 июля
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
10 сентября

«Если заемщики будут знать, что можно не платить по кредиту минимум два года, <...> то число неплательщиков резко вырастет, и объем просроченных кредитов увеличится в несколько раз, — предрек аналитик. — Соответственно, и риски для банков возрастут многократно, что сделает ипотеку невыгодной для кредитных учреждений». По мнению Репченко, в сложившейся экономической ситуации целесообразно поддержать заемщиков с помощью ипотечных каникул.

Мораторий на выселение ипотечников инициировала группа депутатов от фракции «Новые люди». Запрет предлагается ввести на срок не менее чем два года с момента вступления в законную силу решения суда об изъятии единственного жилья.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Байден выступит с призывом закончить нормальные торговые отношения с Россией
Блогерша показала растяжки на фото без ретуши и восхитила фанатов
Неопознанный объект упал в столице Хорватии
Назван процент увеличения стоимости квартир в Москве
Украина полностью отказалась от закупки ядерного топлива в России
Россия сняла ограничения на полеты еще в восемь стран
Китай пообещал посодействовать «миру и переговорам» по ситуации на Украине
Обвиняемым в убийстве двух девушек полицейским вынесли оправдательный вердикт
Рогозин прокомментировал отключение США спутниковой связи в России
Россиянам предсказали будущее туров в Египет и Турцию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.