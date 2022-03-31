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В Хабаровске открылась выставка о любви к кошкам

В Хабаровске до 20 апреля пройдет художественная выставка о любви к кошкам

Фото: Shutterstock

В Хабаровске открылась художественная выставка, посвященная кошкам — она пройдет до 20 апреля. Об этом сообщает портал Dvhab.ru.

В экспозицию вошли не только картины знаменитых художников, которых уже нет в живых, но и работы воспитанников детского центра «Галактика» и современных ученых. Отмечается, что главная задача выставки — привить людям любовь и заботу к четвероногим созданиям.

По словам организатора выставки и директор галереи «ДВ-Худграф» Игоря Кравчука, за каждым нарисованным котом стоит реальный прототип. «На этой картине три дворовых кота, которых загнала собака. Также есть полотно с прообразом моего питомца, которого мы вытащили на улицу впервые за восемь лет погулять на поводке по снегу. Здесь много разных историй из жизни», — рассказал он.

Ранее в марте кот по кличке Пузик спас жителей пятиэтажного дома в Саратове, предупредив своего хозяина о начавшемся в квартире пожаре. Возгорание произошло в квартире на первом этаже дома на Крымской улице в ночь на среду. Проживающий там мужчина в момент происшествия спал, однако животному удалось его разбудить.

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Мария Гейн
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