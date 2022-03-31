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Россиянин поджег пункт полиции ради уничтожения материалов уголовного дела

В Краснодарском крае 31-летний россиянин задержан за поджог пункта полиции

Кадр: видео МВД России

В Краснодарском крае задержан 31-летний россиянин, подозреваемый в поджоге полицейского участка. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, ранее судимый мужчина пробрался в помещение и вылил на пол горючую жидкость, с помощью которой устроил поджог. После устроенной диверсии злоумышленник скрылся. Однако полицейские успели своевременно ликвидировать возгорание, а позже задержать злоумышленника.

Он пояснил, что хотел таким образом уничтожить служебную документацию, связанную с возбужденным в отношении него уголовным делом. Задержанный был отправлен в СИЗО.

24 марта сообщалось, что в Новосибирске мужчина напал с ножом на сотрудника патрульно-постовой службы.

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Владимир Седов
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