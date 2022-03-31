Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Газпром» начал прорабатывать сценарии остановки поставок газа в Европу

«Ъ»: «Газпром» прорабатывает сценарий остановки поставок газа в Евросоюз

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

«Газпром», по данным «Коммерсанта», прорабатывает варианты остановки поставок газа в Европу.

По данным источников, российская компания начала изучать сценарии полной остановки поставок топлива «недружественным странам», «Газпром» оценивает последствия такого шага. Оплата за поставки по долгосрочным контрактам в марте должна быть произведена 1 апреля.

Котировки TTF1! от TradingView

Процесс оплаты российского газа в рублях, поставляемого в «недружественные страны», не запустят 31 марта, сказал ранее официальный представить Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что период будет растянут во времени.

Песков заверил, что механизм оплаты рублями российского газа будет обнародован позднее. Также он подчеркнул, что «есть поручение президента, и оно будет исполнено». О переводе платежей за газ в рубли в кратчайшие сроки Владимир Путин объявил 23 марта. При этом Евросоюз отказывается от выполнения требований России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о выходе на выгодный рубеж на Украине
Китай выразил протест из-за военных провокаций США
В России «вернули к жизни» единственный в мире «Объект 279»
«Газпром» начал прорабатывать сценарии остановки поставок газа в Европу
Зеленский призвал усилить санкции против России
Госорганам запретили закупать иностранное ПО
Путин подписал указ о призыве в армию
Назван приводящий к аллергии и диабету фактор
Россиянам отсоветовали гасить ипотеку досрочно
Рашкин решил отказаться от охоты и заняться благотворительностью
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.