Американский наемник отказался воевать без оружия на Украине и получил угрозы убийством

Американский наемник Генри Хофт рассказал о том, что получил угрозы убийством от членов диверсионно-разведывательной группы «Грузинский национальный легион» после его отказа воевать без оружия на Украине. Слова мужчины порталу Grayzone передает РИА Новости.

Как рассказал Хофт, до этого разведгруппа уже отправила часть наемников без оружия в Киев. Однако мужчина и его напарники отказались выезжать в город без вооружения и боеприпасов. После этого один из украинских бойцов сказал, что члены легиона «угрожают выстрелить в спину» американцу. Смерть мужчины якобы планировали за результат боестолкновений.

Узнав об этом, наемники вернулись в Польшу. По мнению американца, члены легиона хотят свести потери среди своих людей к минимуму. «Поэтому если у вас есть группа иностранцев, которые прибыли в качестве добровольцев, отправляйте их первыми», — констатировал он.

По данным портала, Украина предоставляет наемникам постоянный вид на жительство, а в случае смерти их выдают за погибших украинцев. Сам Хофт добавил, что последний раз, когда американцы «ввязались в нечто настолько скверное, был Вьетнам». Однако даже там была поддержка с воздуха, которой, по его словам, на Украине нет.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе. Таким образом, по слова президента РФ Владимира Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).