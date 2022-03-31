Цены на нефть упали после решения США

Цена нефти Brent упала до 108,9 доллара за баррель

Цена на нефть марки Brent упала до 108,9 доллара за баррель в ходе торгов 31 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость майских фьючерсов к моменту написания новости снижается на 4 процента. Фьючерсы на нефть марки WTI теряют 4,6 процента, опускаясь в цене до 102,8 доллара за баррель.

Цены снизились на фоне новостей о том, что администрация США решила пойти на новые меры из-за нехватки нефти и изучает возможность выделения из стратегических запасов по одному миллиону баррелей ежедневно в течение нескольких месяцев.

По данным Bloomberg, общий объем нефти, которую планируется высвободить из хранилищ, может достичь 108 миллионов баррелей. На такие меры могут пойти в целях борьбы с ростом цен на бензин и сокращением поставок на фоне ситуации вокруг Украины.

