Диетолог назвала способ определить нехватку витаминов по состоянию ногтей

Metro: диетолог Сепель объяснила, что ломкие ногти могут говорить о нехватке железа

Диетолог Джессика Сепель назвала способ, с помощью которого можно по состоянию ногтей определить, каких витаминов не хватает в организме. Ее слова приводит Metro.

Сепель объяснила, что плохое качество ногтей, неровная пластина и медленный рост могут свидетельствовать о недостатке цинка. Ломкие ногти могут говорить о нехватке железа и белка. Если же на ногтях появляются белые пятна, то, скорее всего, организму не хватает цинка, кальция, витаминов группы В или незаменимых жирных кислот.

Для укрепления ногтей диетолог порекомендовала добавить в рацион морепродукты, яйца, молочные продукты, так как в них содержится йод. Получить цинк организм может из устриц, говядины, орехов, семечек и бобов.

Сепель посоветовала принимать добавки с коллагеном и витаминами. «Витаминные комплексы, содержащие йод, цинк, железо и селен, действительно могут способствовать здоровью и прочности ногтей», — заверила она.

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