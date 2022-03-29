Диетологи предупредили россиян об опасности семечек подсолнуха

Диетолог Марина Макиша предупредила, что употребление семечек ведет к прибавлению веса

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша предупредила россиян об опасности семечек подсолнуха. Об этом сообщает «Москва 24».

Эксперт объяснила, что проблема заключается в высокой калорийности семечек. По ее словам, 50 граммов очищенных семечек дают организму около 400 килокалорий. Сопоставимое количество энергии содержит целый обед.

Макиша считает, что неконтролируемое употребление семечек ведет к прибавлению веса, которое часто сопровождается ухудшением здоровья. «Потому что за набором веса следует поломка всего энергетического обмена в организме, внутрисистемное воспаление и целый букет заболеваний», — утверждает она.

По мнению врача-диетолога Михаила Гинзбурга, у семечек есть и другие неприятные свойства. В частности, они могут вызывать аллергию и представляют угрозу для людей с гастритом и язвой желудка.

Когда мы пережевываем семечки, образуются довольно острые краешки у того, что мы проглатываем. И эти краешки могут довольно здорово раздражать эрозии, то есть приводить к обострению гастрита и обострению язвенной болезни Михаил Гинзбург врач-диетолог

Ранее диетолог Наталья Сычева рассказала об опасности семечек для иммунитета. Это связано с тем, что в них много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6.