В Нальчике построят новый культурный центр

В микрорайоне Искож города Нальчика построят новый культурный центр

В микрорайоне Искож города Нальчика построят новый культурный центр. Соответствующую информацию публикует местный портал «Вести КБР».

Согласно материалу, учреждение появится на улице Ашурова. В нем планируют проводить выставки и кинопоказы. Кроме того, на базе центра создадут творческие студии, мастерские, медиатеку и общественные пространства.

Отмечается, что проект для столицы Кабардино-Балкарии разрабатывали московские архитекторы, а возводят здание местные строители. На данный момент завершается наиболее сложный этап — возведение металлических конструкций, которые предусмотрены вместо стен. Конец строительства запланирован на конец лета 2022 года.

Ранее стало известно, что в Нальчике отремонтируют Детскую музыкальную школу №2. Культурное учреждение, которое находится в историческом здании 1903 года постройки, решили благоустроить в честь его 60-летнего юбилея в 2022 году. В школе уже проводили косметический ремонт и меняли окна.