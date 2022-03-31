Растившей дочь в шкафу россиянке отсрочили приговор

Растившая дочь в шкафу россиянка получила пять лет колонии с отсрочкой

Россиянку, которая растила новорожденную дочь в шкафу полгода, осудили на пять лет колонии и оштрафовали на 60 тысяч рублей. Отбывать срок осужденная будет, когда ее среднему ребенку исполнится 14 лет. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает E1.ru.

На данный момент у 37-летней женщины трое детей: 15-летний сын и две дочери возрастом 2 и 5 лет. Ранее сообщалось, что женщина из Карпинска Свердловской области несколько месяцев держала новорожденную дочь в шкафу — девочка жила в сумке. Россиянка не состояла на учете по беременности и рожала не в роддоме. Рождение третьего ребенка держалось в тайне — женщина всем рассказала о его смерти. Старший сын втайне подкармливал девочку, но никому ничего не рассказывал.

Младенца случайно обнаружили гости во время застолья. Подруги матери забрали ее с собой и заявили о находке в полицию. При этом они отметили, что за двумя другими детьми женщина следит и ухаживает. Позже проведенная психиатрическая экспертиза показала, что женщина вменяема.

Следствие выяснило, что мать не просто не ухаживала за ребенком, но и часто оставляла одну, надолго покидая квартиру. Такое поведение вылилось в целый ряд возбужденных уголовных дел: «Оставление в опасности», «Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего, в беспомощном состоянии с издевательством и мучениями для потерпевшего» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем с жестоким обращением с несовершеннолетним» УК РФ.