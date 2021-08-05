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Запертую в шкафу российскую девочку передали родственникам

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Девочка из города Карпинска Свердловской области, которую мать запирала и прятала с рождения в шкафу, передана родственникам. Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, передает ТАСС.

Она добавила, что ребенок развивается и питается в соответствии с возрастом.

«Она в надежных любящих руках», — сказала Кузнецова.

О том, что 37-летняя жительница Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу, стало известно осенью 2020 года. Мать не состояла на учете по беременности и рожала не в роддоме. Девочка стала ее третьим ребенком, после родов она рассказала всем о ее смерти. Младенца тайком подкармливал старший сын россиянки, но никому про нее не рассказывал. Ребенка обнаружили случайно гости, забрали ее с собой и обратились в полицию.

Психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой. 3 августа прокуратура Карпинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ее отношении. Ее обвиняют в совершении преступлений по статье 125 УК («Оставление в опасности»), пункту «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости»), пункту в части 2 статьи 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, в отношении малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, а равно с издевательством и мучениями для потерпевшего») и статьи 156 УК («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

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