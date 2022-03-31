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Стало известно о нежелании Запада снимать санкции с России вопреки переговорам

FT: страны Запад не хотят снимать санкции с России, несмотря на переговоры Москвы и Киева

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Страны Запада не хотят увязывать снятие санкций с России с ходом процесса переговоров между Москвой и Киевом. Об этом стало известно Financial Times от источников среди американских и европейских чиновников, передает ТАСС.

По данным источников издания, в настоящее время дипломаты в США и Евросоюзе настроены к российско-украинским переговорам довольно скептически и не желают обсуждать какое-либо смягчение введенных ранее против Москвы ограничений. Более того, отметили собеседники газеты, представители Вашингтона и ЕС рассматривают возможность дальнейшего ужесточения действующих рестрикций и введения новых.

Как считают европейские и американские чиновники, достаточным основанием для пересмотра санкционной политики в отношении России станет только «полное прекращение огня, вывод войск и возвращение захваченной территории Украине». В частности, высокопоставленный представитель Минфина США в беседе с Financial Times уточнил, что снятие санкций станет возможным при тесной координации действий союзников, в том числе Украины, и лишь на условиях «прекращения российской агрессии».

Ранее 31 марта сообщалось, что ЕС и США провели первую встречу высокого уровня по России, в ходе которой договорились о продолжении изоляции российской экономики, в том числе от мировой финансовой системы, а также о сотрудничестве в вопросах санкционного давления.

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Варвара Кошечкина
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