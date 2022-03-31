Евросоюз и США договорились продолжать экономическую изоляцию России

Госдеп заявил, что США и ЕС провели встречу по России и договорились об изоляции экономики

Европейский Союз (ЕС) и США провели первую встречу высокого уровня по России, в ходе которой они договорились о продолжении изоляции российской экономики, в том числе от мировой финансовой системы, а также о сотрудничестве в вопросах санкционного давления. Об этом сообщается в совместном заявлении, которое распространил Госдепартамент.

Соединенные Штаты на заседании в Вашингтоне представляла заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, Евросоюз — заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей по политическим вопросам Энрике Мора.

Стороны поприветствовали координацию между США и ЕС в реализации мер экспортного контроля в ответ на агрессию России и обсудили продолжение тесного сотрудничества в координации с G7 для обеспечения строгого выполнения данных мер. Они также обсудили новые шаги по дальнейшей изоляции России от экономик США и ЕС, а также международной финансовой системы Госдепартамент США

Следующую встречу высокого уровня по России стороны договорились провести в конце 2022 года.

25 марта лидеры 27 стран Европейского союза обсудили возможность ввести дополнительные санкции против России и пресечь возможность обойти уже существующие. Стороны подтвердили намерения оказывать гуманитарную помощь Украине и странам, принимающим беженцев. Они приветствовали начало международных расследований, в том числе Международного уголовного суда.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

Призыв к Китаю

США и Евросоюз будут настаивать, чтобы Китай поддерживал прекращение российской спецоперации на Украине и минимизацию любых рисков дальнейшей эскалации, заявили Нуланд и Мора.

Они также подчеркнули, что будут и впредь призывать Китай не обходить и не подрывать санкции против России, а также не оказывать никакой поддержки агрессии России против Украины Госдепартамент США

США и Евросоюз приветствовали рост числа стран, которые применяют санкционное давление и меры экспортного контроля против России из-за ситуации на Украине. Они подтвердили приверженность усилению рестрикций и расширению коалиции.

8 марта США пригрозили Китаю ответными мерами за несоблюдение антироссийских санкций. Как заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, Вашингтон предпримет определенные шаги, если Пекин откажется выполнять рестрикции.

Министр торговли США Джина Раймондо выразила намерение ввести санкции против китайских компаний, продолжающих торговать в России. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал бесполезными попытки США надавить на Китай из-за Украины. При этом министр иностранных дел страны Ван И выступил с призывом скорейшего прекращения огня на Украине.

22 марта обозреватель The National Interest Марк Эпископос заявил, что Китай «беспардонно» игнорирует антироссийские санкции, которые Запад ввел из-за ситуации на Украине.

23 марта китайское издание Global Times предостерегло, что Европейскому союзу (ЕС) не стоит думать о наличии рычагов давления на Пекин. Авторы статьи подчеркнули, что взаимные интересы настолько велики, что ни в коем случае нельзя допустить ухудшения отношений из-за бессмысленных угроз и риторики по поводу антироссийских санкций.

Гуманитарная помощь

Заместитель госсекретаря Нуланд и заместитель генерального секретаря Мора обсудили усилия США и ЕС по оказанию политической, финансовой, материальной и гуманитарной поддержки правительству и народу Украины. Они также призвали усилить помощь беженцам.

Стороны договорились продолжать сотрудничество в вопросах поддержания долгосрочного мира, устойчивости и стабильности. Вашингтон и Брюссель в том числе условились продолжать меры по уменьшению зависимости Европы от российских энергоносителей.

Ранее НАТО призвало Россию обеспечить полный и всеобъемлющий гуманитарный доступ в зону боевых действий на территории Украины. Доступ гуманитарных организаций в окруженные города должен быть открыт быстро, беспрепятственно и безопасно. Аналогичные меры Москве предложили принять в отношении подвоза продовольствия, медикаментов и вывоза гражданских лиц.

