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В США рассказали о «беспардонности» Китая в вопросе антироссийских санкций

В США предрекли раскол мира на два экономических блока из-за ситуации на Украине

Фото: Pixabay.com

Китай «беспардонно» игнорирует антироссийские санкции, которые Запад ввел из-за ситуации на Украине, заявил обозреватель Марк Эпископос, пишет РИА Новости со ссылкой на The National Interest.

Пекин держится уверенно в вопросе отношений с Россией и демонстрирует, что не хочет «сворачивать» активные торговые отношения с партнером, рассказал он. Эксперт считает, что западная кампания максимального давления на Москву чревата опасностями.

Он напомнил, что Вашингтон вводит против Москвы «беспрецедентный санкционный режим», при этом угрожая наказать те страны, которые помогают ей. «Это может провоцировать частичный раскол мира на два экономических блока. Такое развитие событий в конечном итоге ослабит Запад и придаст смелости его врагам», — предрек Эпископос.

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Он напомнил о позиции Китая, который обвиняет в происходящем на Украине не Россию, а США. «Китай беспардонно нарушает санкции», — подчеркнул обозреватель.

Ранее Вашингтон анонсировал намерение ввести санкции против китайских компаний, продолжающих торговать в России. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал бесполезными попытки США надавить на Китай из-за Украины. При этом министр иностранных дел страны Ван И выступил с призывом скорейшего прекращения огня на Украине.

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Марина Совина
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