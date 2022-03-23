Евросоюз предостерегли от давления на Китай из-за антироссийских санкций

Global Times предостерегло Европейский союз от давления на Пекин из-за санкций против РФ

Европейскому союзу (ЕС) не стоит думать, что у него есть рычаги давления на Пекин. С таким предостережением выступило китайское издание Global Times.

В материале говорится, что ЕС нуждается в сотрудничестве с Китаем, который остается его самым крупным торговым партнером. Уточняется, что взаимные интересы настолько велики, что ни в коем случае нельзя допустить ухудшения отношений из-за бессмысленных угроз и риторики по поводу антироссийских санкций.

Global Times отмечает, что Соединенные Штаты и Евросоюз стараются изменить отношение Китая к России и ситуации на Украине. Пекин же отвергает заявления Запада и призывает скорее провести переговоры и урегулировать кризис. Кроме того, КНР обвиняет страны НАТО в том, что они поспособствовали ухудшению российско-украинских отношений.

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь подчеркнул, что ответственность за происходящее лежит на Западе, а потому Пекин не потерпит давления.

22 марта обозреватель The National Interest Марк Эпископос заявил, что Китай «беспардонно» игнорирует антироссийские санкции, которые Запад ввел из-за ситуации на Украине.

Ранее Вашингтон анонсировал намерение ввести санкции против китайских компаний, продолжающих торговать в России.