Стало известно об отсутствии согласия по поставкам оружия между ФРГ и Украиной

Die Welt: между Германией и Украиной отсутствует согласие по поставкам вооружения

Между Германией и Украиной отсутствует согласие относительно того, какое оружие необходимо поставлять на нынешнем этапе. Об этом стало известно газете Die Welt от источника в украинских правительственных кругах, передает РИА Новости.

По информации издания, Берлин по-прежнему отказывает Киеву в поставках наступательного вооружения, в частности, танков и истребителей. При этом там согласны предоставить гранатометы и зенитные ракеты, однако даже об этом украинская сторона узнала только из СМИ.

Как отмечает газета, Украина требует от ФРГ, в первую очередь, разведывательные и боевые дроны, так называемые радары артиллерийской разведки. Согласно документам, которые имеются в распоряжении издания, переносные зенитные и противотанковые комплексы на данный момент не столь востребованы.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что власти Германии задумались об очередных поставках вооружений на Украину на сумму примерно 300 миллионов евро. Бундесвер уже поставил Киеву противотанковые и зенитные ракеты. При этом власти ФРГ долго отказывались от поставок оружия и предпочитали оказывать другую помощь.