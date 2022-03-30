В Германии задумались о поставках оружия на Украину на сумму 300 миллионов евро

Оборонные предприятия Германии могут поставить на Украину вооружений на 300 миллионов евро

Федеральные власти Германии задумались об очередных поставках вооружений на Украину на сумму в примерно 300 миллионов евро. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что оружие и технику предоставят не со складов бундесвера, а от оборонных предприятий. Глава Минобороны Кристине Ламбрехт отметила, что у властей нет возможности оказать такую помощь.

Бундесвер уже поставил Киеву противотанковые и зенитные ракеты, напоминает газета. При этом власти ФРГ долго отказывались от поставок оружия и предпочитали оказывать другую помощь: например, до начала спецоперации России поставили несколько тысяч касок.

Помимо этого, в конце марта правительство Германии одобрило передачу произведенных там 400 противотанковых орудий из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.