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В Германии задумались о поставках оружия на Украину на сумму 300 миллионов евро

Оборонные предприятия Германии могут поставить на Украину вооружений на 300 миллионов евро

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Федеральные власти Германии задумались об очередных поставках вооружений на Украину на сумму в примерно 300 миллионов евро. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что оружие и технику предоставят не со складов бундесвера, а от оборонных предприятий. Глава Минобороны Кристине Ламбрехт отметила, что у властей нет возможности оказать такую помощь.

Бундесвер уже поставил Киеву противотанковые и зенитные ракеты, напоминает газета. При этом власти ФРГ долго отказывались от поставок оружия и предпочитали оказывать другую помощь: например, до начала спецоперации России поставили несколько тысяч касок.

Помимо этого, в конце марта правительство Германии одобрило передачу произведенных там 400 противотанковых орудий из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.

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Виктория Кондратьева
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