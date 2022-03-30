В Германии задумались о поставках оружия на Украину на сумму 300 миллионов евро
Федеральные власти Германии задумались об очередных поставках вооружений на Украину на сумму в примерно 300 миллионов евро. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что оружие и технику предоставят не со складов бундесвера, а от оборонных предприятий. Глава Минобороны Кристине Ламбрехт отметила, что у властей нет возможности оказать такую помощь.
Бундесвер уже поставил Киеву противотанковые и зенитные ракеты, напоминает газета. При этом власти ФРГ долго отказывались от поставок оружия и предпочитали оказывать другую помощь: например, до начала спецоперации России поставили несколько тысяч касок.
Помимо этого, в конце марта правительство Германии одобрило передачу произведенных там 400 противотанковых орудий из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.